СБУ прийшла з обшуками до протоієрея упц мп Миколи Данилевича

https://racurs.ua/ua/n194291-sbu-provodyt-obshuk-u-nablyjenogo-do-onufriya-protoiiereya-upc-mp.html

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СБУ 12 квітня прийшла з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.

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Про це повідомив співрозмовник УП, «Громадського» та «Суспільного» у спецслужбі.

Данилевич був у складі делегації, яка у 2017 році разом із екснардепом Новинським вмовляла вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.

За словами джерела Української правда у спецслужбі, даний протоієрей також відзначився підтримкою «руского міра» і виправданням російської агресії.

Данилевич — заступника голови Відділу зовнішньоцерковних зв’язків УПЦ (МП).

Данилевич раніше вважав, що війна між росією і Україною є лише в телевізорі. Він також запевняв, що ніякого вторгнення рф не буде. Такі твердження Данилевич зробив за кілька днів до повномасштабного вторгнення рф.

Данилевич також виправдовував колабораціонізм УПЦ (МП), заявляючи, що в СБУ колаборантів значно більше. У 2021 році Данилевич закликав вірян УПЦ (МП) не йти в армію, бо там немає капеланів УПЦ (МП).

У 2018 році була інформація про те, що Миколай Данилевич регулярно зустрічався із Максимом Палітаєвим першим секретарем посольства рф в Україні. Зустрічі проходили в храмі де служив Миколай Данилевич. Палітаєв має тісний зв’язок з СЗР росії.