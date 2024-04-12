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Ракурс
Уряд виконав постанову Ради про підвищення на 70 тис. виплат військовим «на нулі»

Уряд виконав постанову Ради про підвищення на 70 тис. виплат військовим «на нулі»

12 кві 2024, 11:22
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Кабінет міністрів затвердив доплати 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.


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Про це повідомили 12 квітня народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Так, військовослужбовці «на нулі» тепер окрім зарплати у 20−25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.

Уряд виконав постанову Ради. 11 квітня у парламенті проголосували за постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про доплату 70 тис. грн тим, хто на передовій, а також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.

Одноразову винагороду в розмірі 70 тис. грн зможуть отримати бійці, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника — зокрема на території між позиціями військ рф та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.

Окрім того, Рада зобов’язала Кабмін розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.

Джерело: Ракурс


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