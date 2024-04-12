Уряд виконав постанову Ради про підвищення на 70 тис. виплат військовим «на нулі»

https://racurs.ua/ua/n194290-uryad-vykonav-postanovu-rady-pro-pidvyschennya-na-70-tys-vyplat-viyskovym-na-nuli.html

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Кабінет міністрів затвердив доплати 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

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Про це повідомили 12 квітня народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Так, військовослужбовці «на нулі» тепер окрім зарплати у 20−25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.

Уряд виконав постанову Ради. 11 квітня у парламенті проголосували за постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про доплату 70 тис. грн тим, хто на передовій, а також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.