Кабмин выполнил постановление Рады о повышении на 70 тыс. выплат военным «на нуле»

https://racurs.ua/n194290-kabmin-vypolnil-postanovlenie-rady-o-povyshenii-na-70-tys-vyplat-voennym-na-nule.html

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Кабінет міністрів затвердив доплати 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

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Про це повідомили 12 квітня народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Так, військовослужбовці «на нулі» тепер окрім зарплати у 20−25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.

Уряд виконав постанову Ради. 11 квітня у парламенті проголосували за постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про доплату 70 тис. грн тим, хто на передовій, а також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.