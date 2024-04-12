Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмин выполнил постановление Рады о повышении на 70 тыс. выплат военным «на нуле»
Кабмин выполнил постановление Рады о повышении на 70 тыс. выплат военным «на нуле»https://racurs.ua/n194290-kabmin-vypolnil-postanovlenie-rady-o-povyshenii-na-70-tys-vyplat-voennym-na-nule.htmlРакурс
Кабінет міністрів затвердив доплати 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.
.
Про це повідомили 12 квітня народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.
Так, військовослужбовці «на нулі» тепер окрім зарплати у 20−25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.
Уряд виконав постанову Ради. 11 квітня у парламенті проголосували за постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про доплату 70 тис. грн тим, хто на передовій, а також найближчим часом внести законопроєкт про ротацію.
Одноразову винагороду в розмірі 70 тис. грн зможуть отримати бійці, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника — зокрема на території між позиціями військ рф та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України.
Окрім того, Рада зобов’язала Кабмін розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.