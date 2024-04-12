В селе на границе уклонистов катером переправляли в непризнанное Приднестровье

https://racurs.ua/n194292-v-sele-na-granice-uklonistov-katerom-perepravlyali-v-nepriznannoe-pridnestrove.html

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Поліція ліквідувала нелегальну схему переправляння ухилянтів через невизнане Придністровʼя.

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До складу злочинного угрупування увійшло четверо мешканців села Кучурган на Одещині, яке розташоване на кордоні з тимчасово окупованою частиною Молдови, розповіли 12 квітня у прес-службі Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, фігуранти домовлялися з «клієнтами» про місце зустрічі та привозили в приватний будинок неподалік від місця незаконного перетину.

В оборудку залучили громадянина Молдови, який вночі переправляв ухилянтів через Кучурганське водосховище на власному катері.

Коштувала така послуга від семи до десяти тисяч доларів — залежно від терміновості виїзду.