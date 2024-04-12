Закон о мобилизации предусматривает отсрочку аспирантам

https://racurs.ua/n194297-zakon-o-mobilizacii-predusmatrivaet-otsrochku-aspirantam.html

Ракурс

У Законі про мобілізацію нардепи врахували пропозицію Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам.

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Про це 12 квітня розповіли на сайті Верховної Ради.

Прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають наступні категорії здобувачів та працівників освіти: