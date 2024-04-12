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Закон о мобилизации предусматривает отсрочку аспирантам
Закон о мобилизации предусматривает отсрочку аспирантамhttps://racurs.ua/n194297-zakon-o-mobilizacii-predusmatrivaet-otsrochku-aspirantam.htmlРакурс
У Законі про мобілізацію нардепи врахували пропозицію Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам.
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Про це 12 квітня розповіли на сайті Верховної Ради.
Прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають наступні категорії здобувачів та працівників освіти:
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень;
- наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють у відповідних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.