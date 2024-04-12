Протоиерей УПЦ МП получил подозрение от СБУ. Фото: СБ Украины

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Ракурс

Один з очільників УПЦ Московського патріархату отримав підозру від СБУ.

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Спецслужба задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП. Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після початку війни він публічно закликав до співпраці з окупантами, щоб спільно «помолитися за здоров’я та благополуччя» загарбників. Про це прес-центр СБ України 12 квітня повідомив у Telegram.

Такі заклики він розміщував у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів. З’ясувалося, що протоієрей курував розгалужену мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи рф.

Спеціальні експертизи підтвердили, що він вів інформаційно-підривну діяльність проти України. Клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) та ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У повідомленні спецслужби не вказане ім’я підозрюваного. Однак видання «Українська правда» та низка інших ЗМІ пишуть, що йдеться про Миколу Данилевича, у якого 12 квітня проводились обшуки.

Нагадаємо, Данилевич — заступник голови Відділу зовнішньоцерковних зв’язків УПЦ МП. Він був у складі делегації, яка у 2017 році разом з екс-нардепом Вадимом Новинським вмовляла вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.

Джерело: «Українська правда»