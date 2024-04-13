Василий Малюк, фото: СБУ

https://racurs.ua/n194318-sbu-predotvratila-pokushenie-na-glavu-hersonskoy-ova-maluk.html

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СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє ZN.ua.

Місцевий мешканець Херсона був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна, — зазначив Малюк.

За словами очільника СБУ, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.

Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посаджений своєчасно, — розповів Малюк.

Крім того, Малюк повідомив, що СБУ постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК. Зокрема, останнім часом сталися такі випадки:

затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари; затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який дуже тісно працював по об'єктах ОПК;

затримано декількох співробітників «Укрзалізниці», які надавали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження.

Загалом, за словами Малюка, за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. З початку року виявлено 11 зловмисників, усі вони затримані.

Джерело: ZN.ua