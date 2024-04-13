Законопроект о демобилизации могут внести в ВРУ в ближайшие месяцы. Фото:

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Ракурс

Законопроект про демобілізацію військовослужбовців уже розробляється.

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Внесуть документ до Верховної Ради найближчими місяцями. Працюють над ним законотворці спільно з Міністерством оборони та представниками Генерального штабу ЗСУ. Певні напрацювання вже існують. Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 12 квітня заявив в ефірі телемарафону.

Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями, — зазначив він.

Лазуткін також прокоментував інформацію про те, що цей проект закону буде готовий через вісім місяців. Він зазначив, що терміни можуть змінитися й це, ймовірно, відбудеться швидше.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію — його підтримали 283 народні депутати з 226 необхідних. Відтепер иобілізації підлягають чоловіки з 25 років.

Норма про демобілізацію військових після 36 місяців служби, яка була в першій версії законопроекту, зникла за день до розгляду. На цьому наполягав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.