В Украине появится «Железный полигон». Фото:

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«Залізний полігон» розпочне роботу в Україні у травні 2024 року.

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На цьому полігоні українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності. Це є спільним проектом Збройних сил України та Міністерства стратегічних галузей промисловості. Про це 13 квітня розповів журналістам заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, очікується, що цей полігон дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик виробу. «Залізний полігон» дозволить випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності.

Лебеденко відзначив, що чинна система передбачає більш складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.

Нагадаємо, у березні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що вивчитись на оператора цивільних дронів можна буде у сімох професійних технічних училищах. Нову програму запровадять у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»