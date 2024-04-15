Атака Ирана по Израилю вызвала хаос в мировой авиации

https://racurs.ua/n194376-ataka-irana-po-izrailu-vyzvala-haos-v-mirovoy-aviacii.html

Ракурс

У понеділок, 15 квітня, міжнародні авіакомпанії зіткнулися з перебоями у польотах після ударів Ірану по Ізраїлю.

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Про це пише Reuters.

Напад Ірану на Ізраїль із застосуванням понад 300 ракет та безпілотників, більшість із яких були збиті ізраїльською системою ППО за підтримки США, «викликав хаос в авіаційній промисловості», коментує агентство.

Понад десятьом авіакомпаніям за останні два дні довелося скасовувати рейси або змінювати маршрути, зокрема Qantas, Lufthansa, United Airlines та Air India.

За оцінкою засновника консультаційної фірми з управління польотами OPSGROUP Марка Зі, це було найбільше порушення авіаперевезень від нападу на Світовий торговий центр 11 вересня 2001 року.

З того часу у нас не було ситуації, коли так швидко закривалася така кількість різних повітряних просторів, і це створює хаос, — сказав експерт, додавши, що перебої, ймовірно, триватимуть ще кілька днів.

Це новий удар по авіаційній галузі, яка до цього стикалася з безліччю обмежень через конфлікти між Ізраїлем та ХАМАС, а також війни в Україні.

Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями для польотів між Європою та Азією, і ці перевізники можуть бути обмежені двома альтернативними маршрутами або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію, вважає Зі.

Ізраїль закрив свій повітряний простір у суботу, а потім знову відкрив його у неділю вранці. Йорданія, Ірак та Ліван також відновили польоти над своїми територіями.

Найбільші авіакомпанії Близького Сходу, зокрема Emirates Airlines, Qatar Airways та Etihad Airways, заявили в неділю, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршруту деяких рейсів.