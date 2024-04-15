Российские террористы ночью ударили баллистикой по инфраструктурному объекту на Днепропетровщине

https://racurs.ua/n194375-rossiyskie-terroristy-nochu-udarili-ballistikoy-po-infrastrukturnomu-obektu-na-dnepropetrovschine.html

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Російські терористи у ніч на 15 квітня вдарили балістикою по інфраструктурному обʼєкту на Дніпропетровщині.

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Вибух пролунав приблизно о 3.00, пишуть місцеві пабліки. В ОВА сказали, що обійшлося без постраждалих.

Крім того, у Дніпровському районі до 13 зросла кількість постраждалих через падіння уламків ракети напередодні, повідомили в ОВА. Серед поранених — одна дитина.

Також ворог цієї ночі традиційно завдавав ударів артилерією та дронами по Нікопольщині, пошкоджено приватний будинок.

У Запорізькій області росіяни вбили жінку внаслідок обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя.