Франция также сбивала иранские дроны

https://racurs.ua/n194386-franciya-takje-sbivala-iranskie-drony.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Франція у ніч на неділю перехоплювала безпілотники, якими Іран атакував Ізраїль.

.

Французький президент розповів, що Париж зробив це на прохання Йорданії.

Вже кілька років ми маємо авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом… Повітряний простір Йорданії було порушено. Ми змусили наші літаки злетіти і ми перехопили те, що мали перехопити, — сказав він

Раніше у США повідомили, що долучилися до відбиття атаки Ірану.

США збили 80 безпілотників і шість балістичних ракет, які Іран та Ємен запустили по Ізраїлю 13 та 14 квітня. Щонайменше одну ракету та сім безпілотників вдалося знищити ще до їхнього запуску на території Ємену.

Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Велика Британія і Франція також допомогли відбити масовану атаку по Ізраїлю.

Половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не змогла злетіти або впала, не досягнувши цілей, пише WSJ із посиланням на трьох американських чиновників.

Загалом Іран запустив у ніч на 14 квітня від 115 до 130 балістичних ракет, стверджує видання. ЦАХАЛ казав про 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Збили тоді 99%, заявляла ізраїльська сторона. Практично всі цілі перехопили на підльоті до Ізраїлю — в небі над Йорданією та Іраком.

Пробили оборону пʼять балістичних ракет, чотири з яких впали на авіабазі Неватим, де базуються винищувачі F-35. CBS News пише, що американські чиновники вважають цю базу основною ціллю удару.