Європейська комісія рекомендувала Раді Євросоюзу схвалити план України щодо реформ.

Сьогоднішнє схвалення Єврокомісією «Українського плану» є великим кроком вперед, бо відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 млрд євро. Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 15 квітня повідомила у соціальній мережі Х.

Ukraine’s reform & investment strategy offers a solid basis for a more modern, prosperous Ukraine, on its EU path.



The @EU_Commission's endorsement of the Ukraine Plan today is a big step forward.



It paves the way for regular payments under the €50 billion Ukraine Facility.