Еврокомиссия рекомендовала утвердить план Украины о реформах. Фото:

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Європейська комісія рекомендувала Раді Євросоюзу схвалити план України щодо реформ.

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Сьогоднішнє схвалення Єврокомісією «Українського плану» є великим кроком вперед, бо відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 млрд євро. Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 15 квітня повідомила у соціальній мережі Х.

Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, процвітаючої України на її шляху до ЄС, — йдеться у повідомленні.

Ukraine’s reform & investment strategy offers a solid basis for a more modern, prosperous Ukraine, on its EU path.



The @EU_Commission's endorsement of the Ukraine Plan today is a big step forward.



It paves the way for regular payments under the €50 billion Ukraine Facility. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2024

Нагадаємо, 20 березня Міністерство економіки опублікувало план України для Ukraine Facility. Документ містить понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року, та стане основою для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро упродовж чотирьох наступних років.

План передбачає проведення низки реформ щодо державного управління, боротьби з корупцією, секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі до «зеленого» переходу та цифровізації тощо.