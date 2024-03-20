План Ukraine Facility передбачає 100 реформ у 15 галузях, ціна питання - 50 млрд євро

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Міністерство економіки опублікувало 20 березня План України для Ukraine Facility, виконання якого принесе понад 50 млрд євро фінансової допомоги від ЄС.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав План України для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі.

Перший транш у 4,5 млрд євро Україна вже отримала, ще 1,5 млрд євро отримає у квітні. Подальше фінансування залежатиме від виконання Плану.

Документ містить понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року, та стане основою для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро протягом 2024−2027 років.

Він передбачає проведення низки реформ щодо державного управління, боротьби з корупцією, секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі до «зеленого» переходу та цифровізації тощо.

Далі план для Ukraine Facility буде спрямовано на оцінку Європейській Комісії та затвердження комітетом країн-членів ЄС, після чого програма Ukraine Facility остаточно набере чинності.

План розроблявся в повній синхронізації з ключовими міжнародними партнерами та відповідає міжнародним зобовʼязанням України. До створення Плану також були активно залучені представники бізнесу, громадських організацій, парламенту, а також представники регіонів, — кажуть в уряді.

Такий формат фінансової підтримки ЄС дозволить і надати Україні кошти під час війни, і стимулювати владу до потрібних реформ, коментує виконавчий директор Центру економічних стратегій ЕС Гліб Вишлінський.

Але уряду буде важко. Одночасно треба буде виконувати умови Плану, вести переговори і адаптувати законодавство, готуючись до вступу до ЄС, а також дбати про зобов’язання перед МВФ та Світовим банком. Тому підвищення оплати праці ключових посадовців та держслужбовців до ринкової має стати однією з перших реформ, — розповів експерт.

План включає понад сто реформ у 15 галузях, які уряд та парламент мають виконати протягом наступних чотирьох років.