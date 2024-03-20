81 бригада показала зачистку окопів росіян з використанням протитанкових мін

https://racurs.ua/ua/n193521-81-brygada-pokazala-zachystku-okopiv-rosiyan-z-vykorystannyam-protytankovyh-min-video.html

Ракурс

Бійці 81 окремої аеромобільної бригади показали відео зачистки ворожих окопів із використанням протитанкових мін на Луганщині.

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Відповідне відео опублікували у Телеграм. На ньому показано, як бійці 81-ї бригади проводять зачистку ворожих окопів та бліндажів, а для ефективнішої роботи використовують протитанкові міни ТМ-62.

Завдяки своїй потужності та великій кількості вибухової речовини міну можна дуже вдало використовувати для знищення таких фортифікацій.

Лейтенант Збройних сил України з позивним «Алекс» поділився кадрами зачистки ворожих «підземок» протитанковими мінами ТМ-62:

Робота моїх хлопців з 81-ої ОАеМБр під Білогорівкою. При зачистці від першої міни одного окупанта розірвало на шматки, двом вдалося втекти. Там не нори, а цілі підземні комунікації. І просто жахлива для окопування крейда, всюди крейда.

«Мілітарний» пише, що при вазі 8—13 кг міна містить від 7 до 11 кг вибухової речовини залежно від матеріалу корпусу. Для такого використання бійці модернізували снаряд, додавши вогнепровідний шнур.

Перед використанням шнур підпалюється, після чого у бійця є певний час залежно від довжини шнура, щоб помістити міну або закинути у ворожий бліндаж. Швидкість горіння такого шнура близько 1 см за секунду.

За словами автора відео, завдяки такій великій потужності ворожі бліндажі були зачищені дуже ефективно, без можливості ворога на порятунок. Крім мін, для наступальних дій українських військових активно використовуються й FPV-дрони.