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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины
9 беспилотников уничтожили силы ПВО Украины в ночь на 16 апреля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194407-9-bespilotnikov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-16-aprelya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 квітня, атакували Україну дев’ятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей, — вказано в повідомленні.