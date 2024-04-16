Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n194407-9-bespilotnikov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-16-aprelya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 квітня, атакували Україну дев’ятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.