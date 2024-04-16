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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України

9 безпілотників знищили сили ППО України в ніч на 16 квітня (ІНФОГРАФІКА)

16 кві 2024, 08:24
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 квітня, атакували Україну дев’ятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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