Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n194407-9-bezpilotnykiv-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-16-kvitnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 квітня, атакували Україну дев’ятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.