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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України
9 безпілотників знищили сили ППО України в ніч на 16 квітня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194407-9-bezpilotnykiv-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-16-kvitnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 квітня, атакували Україну дев’ятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей, — вказано в повідомленні.