«Вагнерівці» в білорусі готують диверсантів для війни в Україні. Фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n194406-vagnerivci-v-bilorusi-gotuut-dyversantiv-dlya-viyny-v-ukrayini-cns.html

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Найманці ПВК «Вагнера» готують диверсантів для війни на території України.

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На території білорусі, де працюють «вагнерівці» вже закінчився восьмий вишкіл найманців. Тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення «Граніт». Навчання проводили все ті ж інструктори з приватної військової компанії, які знайшли собі притулок у білорусі. Про це 15 квітня повідомив Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля.

Зазначається, що цих диверсантів готують до війни в Україні. Головним озброєнням цих ДРГ будуть ручні протитанкові й автоматичні гранатомети й кулемети Калашникова.

Зараз бойовики «Вагнера» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки й тактичної медицини.

Нагадаємо, днями в Центрі національного спротиву повідомляли, що загарбники в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з російських виправних колоній. Окупанти набирають медиків, снайперів та потенційних штурмовиків.