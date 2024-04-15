Російський винищувач Су-57. Фото:

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Повітряну тривогу по всій території України будуть оголошувати ще через один російський літак.

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Причиною спрацювання сигналу буде зліт на наближення до кордонів винищувача Су-57, який здатний переносити крилаті ракети ракет Х-69, що зруйнували Трипільську ТЕС. Тактико-технічні характеристики цих ракет розширюють можливості окупантів для ударів по території України. Про це військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив в ефірі телеканалу «Еспресо».

Саме тому зліт літаків Су-57 в росії буде призводити до оголошення повітряної тривоги по всій території України. На щастя, росіяни сьогодні мають невелику кількість таких ракет, — зазначив він.

Рябих наголосив, що Су-57 є літаком перехідного типу, хоча в росії його називають «винищувачем п’ятого покоління». Загалом на озброєнні ворожої армії може бути десяток таких літаків. У 2022 році було виготовлено шість одиниць Су-57, а минулоріч — лише три.

Як відомо, російська армія прийняла на озброєння винищувач Су-57 у 2018 році, а вже 25 грудня 2020 року Військово-космічні сили рф отримали перший серійний винищувач. Керує цим літаком лише один пілот. Дальність польоту становить 4 тис. 500 км, а бойовий радіус — 2 тис. км.

Нагадаємо, видання Defense Express інформувало, що російські окупанти атакували Трипільську ТЕС у Київській області своїми новими крилатими ракетами Х-69, дальність пуску яких склала близько 400 км. Згодом експерти виявили у цій ракеті багато компонентів з країн Європи та Азії.