росія атакувала Трипільську ТЕС на Київщині своїми новими крилатими ракетами Х-69

https://racurs.ua/ua/n194275-rosiya-vdaryla-po-trypilskiy-tes-novymy-krylatymy-raketamy-h-69.html

Ракурс

Російські нацисти атакували Трипільську ТЕС у Київській області своїми новими крилатими ракетами Х-69.

.

Про це повідомляє 11 квітня профільне видання Defense Express. На думку його аналітиків, про факт використання таких ракет говорять знайдені уламки.

Дальність пуску Х-69 склала близько 400 км, що перевищує відомі оцінки дальності.

За даними DE, це не вперше рф використовує нові ракети для атак по Україні. Перша згадка пусків Х-69 з’явилась у лютому цього року. Поодинокі випадки фіксували ще у 2023-му. Опісля неофіційну інформацію підтвердила публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про дослідження уламків Х-69.

Ці ракети можуть виявитися гіршими від «Кинджалів», бо запуск із літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак при зльоті стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К, наголошують журналісти.

А дальність застосування достатня, щоб уражати значну кількість об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на 50−70 км.