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Ракурс
Жінок з виправних колоній рф вербують на війну проти України, фото: Lenta.ru

Рашисти вербують ув’язнених жінок на війну проти України — ЦНС

13 кві 2024, 08:51
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Російські загарбники в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній рф.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Агітатори від міністерства нападу рф насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, оскільки під дією російської пропаганди вірять, що повернуться додому живими.

Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про місця дислокації російських військових на ТОТ до відповідного чат-боту, щоб допомогти рашистам «завершити контракт достроково.

Джерело: Ракурс


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