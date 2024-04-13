Женщин из исправительных колоний рф вербуют на войну против Украины, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n194317-rashisty-verbuut-zakluchennyh-jenschin-na-voynu-protiv-ukrainy-cns.html

Ракурс

Російські загарбники в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній рф.

.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Агітатори від міністерства нападу рф насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, оскільки під дією російської пропаганди вірять, що повернуться додому живими.