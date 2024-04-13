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Женщин из исправительных колоний рф вербуют на войну против Украины, фото: Lenta.ru
Рашисты вербуют заключенных женщин на войну против Украины — ЦНСhttps://racurs.ua/n194317-rashisty-verbuut-zakluchennyh-jenschin-na-voynu-protiv-ukrainy-cns.htmlРакурс
Російські загарбники в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній рф.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Агітатори від міністерства нападу рф насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, оскільки під дією російської пропаганди вірять, що повернуться додому живими.
Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про місця дислокації російських військових на ТОТ до відповідного чат-боту, щоб допомогти рашистам «завершити контракт достроково.