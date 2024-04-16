Уничтожение российских пушек, скриншот видео

https://racurs.ua/n194417-pogranichniki-unichtojili-dve-vrajeskie-protivotankovye-pushki-na-harkovschine-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою PFV-дронів знищили на Харківщині дві протитанкові гармати.

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Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.