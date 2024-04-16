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Уничтожение российских пушек, скриншот видео
Пограничники уничтожили две вражеские противотанковые пушки на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194417-pogranichniki-unichtojili-dve-vrajeskie-protivotankovye-pushki-na-harkovschine-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою PFV-дронів знищили на Харківщині дві протитанкові гармати.
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Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Дві ворожі протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» та бліндаж окупантів були знищені FPV-дронами прикордонників бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» на Харківщині, — вказано в описі відео. — Бійці також «затрьохсотили» двох окупантів.