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Ракурс
Уничтожение российских пушек, скриншот видео

Пограничники уничтожили две вражеские противотанковые пушки на Харьковщине (ВИДЕО)

16 апр 2024, 13:38
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Українські прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою PFV-дронів знищили на Харківщині дві протитанкові гармати.


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Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Дві ворожі протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» та бліндаж окупантів були знищені FPV-дронами прикордонників бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» на Харківщині, — вказано в описі відео. — Бійці також «затрьохсотили» двох окупантів.

Источник: Ракурс


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