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Знищення російських гармат, скріншот відео
Прикордонники знищили дві ворожі протитанкові гармати на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194417-prykordonnyky-znyschyly-dvi-voroji-protytankovi-garmaty-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою PFV-дронів знищили на Харківщині дві протитанкові гармати.
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Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Дві ворожі протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» та бліндаж окупантів були знищені FPV-дронами прикордонників бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» на Харківщині, — вказано в описі відео. — Бійці також «затрьохсотили» двох окупантів.