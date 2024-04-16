Польські протестувальники продовжують блокувати кордон з Україною, фото: Varta1

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У Польщі протестувальники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною.

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Вчора, 15 квітня, вони не пропустили жодної вантажівки з України. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Зазначається, що серед заблокованих пунктів пропуску:

«Ягодин»;

«Рава-Руська»;

«Угринів».

Протестувальники пропускають по кілька вантажівок на годину, або ж взагалі обмежують рух.

Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі, — наголосив Демченко.

Також протестувальники не пропускали вчора вантажівки в бік України через пункт пропуску «Угринів».

Через «Ягодин» за минулу добу пропустили на виїзд з Польщі лише 70 вантажівок — попри те, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, здатний пропускати близько 1,4 тис. вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 16 квітня, в чергах на території Польщі перебуває близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, — зазначив Демченко.

На початку березня польські мітингувальники заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.

Джерело: «РБК-Україна»