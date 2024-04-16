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Зеленский подписал законопроект о мобилизации
Зеленский подписал законопроект о мобилизацииhttps://racurs.ua/n194422-zelenskiy-podpisal-zakonoproekt-o-mobilizacii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про мобілізацію.
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Після цього документ буде опублікований в офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням.
Основні положення законопроєкту про мобілізацію:
- ті, кого визнали обмежено придатними, мають пройти переогляд протягом 12 місяців;
- ті, хто отримав інвалідність 2 та 3 групи після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) мають повторно пройти медичний огляд для визначення придатності до служби;
- військовослужбовці, які уклали свій перший контракт, мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;
- передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;
- військовослужбовці, яких звільнили з полону, мають право на додаткову відпустку у 90 днів або звільнення від служби;
- плануються обмеження керування транспортом для військовозобов’язаних на вимогу ТЦК.
Президент раніше прокоментував прийнятий парламентом закон щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби:
Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни, — каже президент.
Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється.
Будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство.
Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо.