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Ракурс
Зеленский подписал законопроект о мобилизации

Зеленский подписал законопроект о мобилизации

16 апр 2024, 15:45
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Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про мобілізацію.


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Після цього документ буде опублікований в офіційному парламентському виданні «Голос України», закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням.

Основні положення законопроєкту про мобілізацію:

  • ті, кого визнали обмежено придатними, мають пройти переогляд протягом 12 місяців;
  • ті, хто отримав інвалідність 2 та 3 групи після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) мають повторно пройти медичний огляд для визначення придатності до служби;
  • військовослужбовці, які уклали свій перший контракт, мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;
  • передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;
  • військовослужбовці, яких звільнили з полону, мають право на додаткову відпустку у 90 днів або звільнення від служби;
  • плануються обмеження керування транспортом для військовозобов’язаних на вимогу ТЦК.

Президент раніше прокоментував прийнятий парламентом закон щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби:

Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни, — каже президент.

Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється.

Будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство.

Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо.

Источник: Ракурс


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