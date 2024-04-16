Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію

Президент раніше прокоментував прийнятий парламентом закон щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби:

Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни, — каже президент.

Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється.

Будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство.

Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо.