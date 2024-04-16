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Ракурс
Підстанція горить у Брянську, скріншот відео

У Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти рашиcтів — ГУР (ВІДЕО)

16 кві 2024, 15:22
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У російському брянську в ніс на сьогодні, 16 квітня, горіла підстанція. В результаті було знеструмлено військові об'єкти агресора.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР Міноборони України.

Зазначається, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:

  • військова частина № 33149 (29-та окрема залізнична бригада);
  • 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
  • 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України, — наголошують у ГУР. — За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: Ракурс


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