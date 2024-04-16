Підстанція горить у Брянську, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194421-u-bryansku-zgorila-pidstanciya-yaka-jyvyla-viyskovi-obiekty-rashyctiv-gur-video.html

Ракурс

У російському брянську в ніс на сьогодні, 16 квітня, горіла підстанція. В результаті було знеструмлено військові об'єкти агресора.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР Міноборони України.

Зазначається, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:

військова частина № 33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).