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Підстанція горить у Брянську, скріншот відео
У Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти рашиcтів — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194421-u-bryansku-zgorila-pidstanciya-yaka-jyvyla-viyskovi-obiekty-rashyctiv-gur-video.htmlРакурс
У російському брянську в ніс на сьогодні, 16 квітня, горіла підстанція. В результаті було знеструмлено військові об'єкти агресора.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР Міноборони України.
Зазначається, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:
- військова частина № 33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України, — наголошують у ГУР. — За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.