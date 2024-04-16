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Подстанция горит в Брянске, видео скриншот
В Брянске сгорела подстанция, питавшая военные объекты рашистов — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194421-v-bryanske-sgorela-podstanciya-pitavshaya-voennye-obekty-rashistov-gur-video.htmlРакурс
У російському брянську в ніс на сьогодні, 16 квітня, горіла підстанція. В результаті було знеструмлено військові об'єкти агресора.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР Міноборони України.
Зазначається, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:
- військова частина № 33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України, — наголошують у ГУР. — За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.