Умер известный украинский писатель Дмитрий Капранов

Дмитрий Капранов, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n194420-umer-izvestnyy-ukrainskiy-pisatel-dmitriy-kapranov.html

Ракурс

Помер один із братів Капранових — Дмитро.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 16 квітня, з’явилося на Фейсубк-сторінці братів Капранових.

Обставини смерті письменника наразі не уточнюють.

Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра, — вказано в повідомленні.

Дмитро Капранов разом з братом-близнюком Віталієм — відомі українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Народилися 24 липня 1967 року у Дубоссарах (тодішня Молдавська РСР).

Їхнє дитинство минуло в Очакові Миколаївської області, де вони у 1984 році закінчили середню школу. Вищу освіту здобували в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, рф) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

Долучилися до українського діаспорного руху у Москві — видавали московську українську газету «Тинди-ринди» та журнал української фантастики «Брати». Тоді ж почали писати свою першу книжку «Кобзар 2000», над якою працювали 10 років й завершили вже 1998 році у Києві, повернувшись до України.

В Україні Капранови вирішили самі стати видавцями зіткнувшись з неможливістю видати свою книжку в умовах тодішнього «книжкового голодомору».

Першим їхнім книжковим проектом став у 1998 році каталог книжок поштою «Книгоноша». У 1999 році Капранови разом із телеканалом «1+1» та шоколадом «Корона» організували перший конкурс української гостросюжетної літератури «Золотий Бабай». У 2000 році вони очолили видавництво «Зелений пес».

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку «Азов».