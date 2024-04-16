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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Бериславу, фото: Александр Прокудин

Рашисты сбросили КАБ на Берислав, 15 человек получили контузию (ФОТО)

16 апр 2024, 14:26
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Російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.


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Удар прийшовся по житловій забудові. Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися, — зазначив Прокудін.

Крім того, в результаті авіаудару пошкоджено:

  • будівлю провайдера;
  • аптеку;
  • житловий будинок;
  • іншу цивільну інфраструктуру.

Наслідки російського авіаудару по Бериславу, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


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