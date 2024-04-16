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Наслідки російського авіаудару по Бериславу, фото: Олександр Прокудін
Рашисти скинули КАБ на Берислав, 15 людей отримали контузію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194419-rashysty-skynuly-kab-na-beryslav-15-ludey-otrymaly-kontuziu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.
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Удар прийшовся по житловій забудові. Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися, — зазначив Прокудін.
Крім того, в результаті авіаудару пошкоджено:
- будівлю провайдера;
- аптеку;
- житловий будинок;
- іншу цивільну інфраструктуру.