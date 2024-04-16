Наслідки російського авіаудару по Бериславу, фото: Олександр Прокудін

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Ракурс

Російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.

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Удар прийшовся по житловій забудові. Про це сьогодні, 16 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися, — зазначив Прокудін.

Крім того, в результаті авіаудару пошкоджено: