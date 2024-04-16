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Ракурс
Російську пропаганду посилюють на окупованих територіях

У школах на ТОТ збільшують кількість уроків з «історії»

16 кві 2024, 14:00
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На тимчасово окуповані території України рашисти масово завозять нові підручники з «історії росії», у яких вже немає Київської Русі, а тільки «Русь».


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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Крім того, з 1 вересня 2025 року у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини буде збільшено кількість годин на вивчення історії:

  • у п’ятих-восьмих класах буде по три уроки на тиждень;
  • у дев’ятих класах — по дві години.

Про це хизується окупаційна влада та колаборанти, котрі мають завдання вихолостити усе українське з місцевого населення і насамперед молодого покоління, — зазначають у ЦНС. — А ось українські підручники окупанти просто спалюють. Все так само, як це робили у нацистській Німеччині.

Джерело: Ракурс


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