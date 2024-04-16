У школах на ТОТ збільшують кількість уроків з «історії»

Російську пропаганду посилюють на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n194418-u-shkolah-na-tot-zbilshuut-kilkist-urokiv-z-istoriyi.html

Ракурс

На тимчасово окуповані території України рашисти масово завозять нові підручники з «історії росії», у яких вже немає Київської Русі, а тільки «Русь».

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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Крім того, з 1 вересня 2025 року у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини буде збільшено кількість годин на вивчення історії:

у п’ятих-восьмих класах буде по три уроки на тиждень;

у дев’ятих класах — по дві години.