Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російську пропаганду посилюють на окупованих територіях
У школах на ТОТ збільшують кількість уроків з «історії»https://racurs.ua/ua/n194418-u-shkolah-na-tot-zbilshuut-kilkist-urokiv-z-istoriyi.htmlРакурс
На тимчасово окуповані території України рашисти масово завозять нові підручники з «історії росії», у яких вже немає Київської Русі, а тільки «Русь».
.
Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Крім того, з 1 вересня 2025 року у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини буде збільшено кількість годин на вивчення історії:
- у п’ятих-восьмих класах буде по три уроки на тиждень;
- у дев’ятих класах — по дві години.
Про це хизується окупаційна влада та колаборанти, котрі мають завдання вихолостити усе українське з місцевого населення і насамперед молодого покоління, — зазначають у ЦНС. — А ось українські підручники окупанти просто спалюють. Все так само, як це робили у нацистській Німеччині.