В школах на ВОТ увеличивают количество уроков по «истории»

Российскую пропаганду усиливают на оккупированных территориях

https://racurs.ua/n194418-v-shkolah-na-vot-uvelichivaut-kolichestvo-urokov-po-istorii.html

Ракурс

На тимчасово окуповані території України рашисти масово завозять нові підручники з «історії росії», у яких вже немає Київської Русі, а тільки «Русь».

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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Крім того, з 1 вересня 2025 року у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини буде збільшено кількість годин на вивчення історії:

у п’ятих-восьмих класах буде по три уроки на тиждень;

у дев’ятих класах — по дві години.