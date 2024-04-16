Поляки разблокировали пункт пропуска грузовиков на Львовщине

https://racurs.ua/n194423-polyaki-razblokirovali-punkt-propuska-gruzovikov-na-lvovschine.html

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Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів».

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Про це повідомили в ДПСУ 16 квітня.

Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Наразі час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.

15 квітня польські фермери за день не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах. Крім розблокованого сьогодні ПП, закритий рух вантажівок на найпотужніших пунктах пропуску — «Ягодин» та «Рава-Руська».

Через ці пункти минулої доби протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі.

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, через «Угринів» протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через «Ягодин» протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. Учора таких було 70.

Станом на ранок сьогодні на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.