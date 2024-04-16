Новым командующим ОК «Юг» назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова

https://racurs.ua/n194425-v-ok-ug-naznachili-novogo-komanduuschego.html

Ракурс

В українській армії знову відбулися кадрові ротації. Очолювати ОК «Південь» призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

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Про це 16 квітня написали на сторінці командування у Facebook.

Раніше командувачем ОК «Південь» був генерал-майор Андрій Ковальчук, нині він призначений на посаду начальника Військової академії в Одесі, вказано у повідомленні.

Геннадій Шаповалов в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала, був командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Закінчив, зокрема, Військовий коледж армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.