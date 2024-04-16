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Ракурс
Заместитель главы Полтавского облсовета вместо командировки в Польшу полетел отдыхать в Португалию

Заместитель главы Полтавского облсовета вместо командировки в Польшу полетел отдыхать в Португалию

16 апр 2024, 16:19
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Заступника голови Полтавської облради викрили на подорожах Європою під виглядом службового відрядження.


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У Держбюро розслідувань 16 квітня розповіли, що у березні 2023 року посадовець оформив відрядження до польського Бидгоща, однак звідти одразу вирушив до Кракова, сів на літак та попрямував до Португалії.

Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня, він цього ж дня повернувся в Україну.

Слідство встановило, що під час відпочинку він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання нерухомості в ЄС.

Весь цей час заступник голови облради продовжував отримувати зарплатню.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 (службове підроблення, використання свідомо підробленого документа та шахрайство) КК України.

Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Источник: Ракурс


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