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Заместитель главы Полтавского облсовета вместо командировки в Польшу полетел отдыхать в Португалию
Заместитель главы Полтавского облсовета вместо командировки в Польшу полетел отдыхать в Португалиюhttps://racurs.ua/n194424-zamestitel-glavy-poltavskogo-oblsoveta-vmesto-komandirovki-v-polshu-poletel-otdyhat-v-portugaliu.htmlРакурс
Заступника голови Полтавської облради викрили на подорожах Європою під виглядом службового відрядження.
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У Держбюро розслідувань 16 квітня розповіли, що у березні 2023 року посадовець оформив відрядження до польського Бидгоща, однак звідти одразу вирушив до Кракова, сів на літак та попрямував до Португалії.
Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня, він цього ж дня повернувся в Україну.
Слідство встановило, що під час відпочинку він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання нерухомості в ЄС.
Весь цей час заступник голови облради продовжував отримувати зарплатню.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 (службове підроблення, використання свідомо підробленого документа та шахрайство) КК України.
Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.