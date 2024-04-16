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Заступник голови Полтавської облради замість відрядження до Польщі, полетів відпочивати до Португалії
Заступник голови Полтавської облради замість відрядження до Польщі, полетів відпочивати до Португаліїhttps://racurs.ua/ua/n194424-zastupnyk-golovy-poltavskoyi-oblrady-zamist-vidryadjennya-do-polschi-poletiv-vidpochyvaty.htmlРакурс
Заступника голови Полтавської облради викрили на подорожах Європою під виглядом службового відрядження.
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У Держбюро розслідувань 16 квітня розповіли, що у березні 2023 року посадовець оформив відрядження до польського Бидгоща, однак звідти одразу вирушив до Кракова, сів на літак та попрямував до Португалії.
Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня, він цього ж дня повернувся в Україну.
Слідство встановило, що під час відпочинку він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання нерухомості в ЄС.
Весь цей час заступник голови облради продовжував отримувати зарплатню.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 (службове підроблення, використання свідомо підробленого документа та шахрайство) КК України.
Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.