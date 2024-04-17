Минкультуры лишило бывшую Арку дружбы народов в Киеве статуса достопримечательностиhttps://racurs.ua/n194461-minkultury-lishilo-byvshuu-arku-drujby-narodov-v-kieve-statusa-dostoprimechatelnosti.htmlРакурс
Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою.
Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обовʼязків Міністра у Міністерство культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало колишній обʼєкт культурної спадщини, Монумент на ознаменування возз'єднання України з росією, таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, — зазначив він.
Таким чином, монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.
У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його «ярмом». Позбавляючись монументального «ярма», ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу, — наголошує Карандєєв.