Бывшая Арка дружбы народов в Киеве, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194461-minkultury-lishilo-byvshuu-arku-drujby-narodov-v-kieve-statusa-dostoprimechatelnosti.html

Ракурс

Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою.

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Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обовʼязків Міністра у Міністерство культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало колишній обʼєкт культурної спадщини, Монумент на ознаменування возз'єднання України з росією, таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, — зазначив він.

Таким чином, монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.