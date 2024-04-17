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Ракурс
Колишня Арка дружби народів у Києві, фото: «Вікіпедія»

Мінкультури позбавило колишню Арку дружби народів у Києві статусу памʼятки

17 кві 2024, 15:56
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Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою.


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Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обовʼязків Міністра у Міністерство культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало колишній обʼєкт культурної спадщини, Монумент на ознаменування возз'єднання України з росією, таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, — зазначив він.

Таким чином, монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його «ярмом». Позбавляючись монументального «ярма», ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу, — наголошує Карандєєв.

Джерело: Ракурс


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