Парламент Грузії, попри протести, попередньо схвалив законопроєкт про «іноагентів»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на закон про «іноагентів».

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Втім, парламент може здолати президентське вето більшістю голосів.

Парламент Грузії 17 квітня ухвалив у першому читанні законопроект про «іноагентів». Документи підтримали 83 депутати, проти — жодного. Місцеві медіа пишуть, що у голосуванні брали участь лише представники парламентської більшості.

На думку опозиції, законопроєкт повторює російське законодавство про «іноземних агентів». Він змушує медіа і організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами. Очікується, що протести в країні посиляться.

З понеділка у Тбілісі проходять масові акції протесту з вимогою не ухвалювати цей закон.

Минулого року партія «Грузинська мрія» вже вносила законопроект «Про прозорість іноземного впливу». 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроект, що призвело до масових протестів. Врешті «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» відкликали із парламенту цей законопроект.

Проте на початку квітня 2024 року «Грузинська мрія» повторно внесла законопроект до парламенту. На відміну від першого варіанту, у доопрацьованому документі замість терміна «агент іноземного впливу» буде використано формулювання «організація, яка проводить іноземні інтереси».