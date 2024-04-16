Біля парламенту Грузії в Тбілісі почався жорсткий розгін протестувальників

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Біля парламенту Грузії в Тбілісі увечері 16 квітня почався жорсткий розгін протестувальників.

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Поліція і спецпризначенці відтісняють учасників акції протесту від бічних виходів із парламенту, який залишають депутати, які сьогодні продовжили розгляд скандального законопроекту про так званих іноагентів.

Влада, на протидію активістам, відправила спецпризначенців, які мають слідкувати за порядком та встановила машину з водометом під стінами парламенту.

Місцеві пабліки у своїх відео показують, що у кількох місцях тиснява і сутички, поліція використовує проти демонстрантів сльозогінний газ. Мітингувальники залишають прилеглі вулиці та переміщуються на проспект Руставелі.

Тим часом лідер «Грузинської мрії» Мамука Мдінарадзе обурився у відповідь на пропозицію опозиції вийти і поговорити з учасниками акції проти закону про іноагентів.

Якщо я ризикну, вийду і помру за ідею, яку ви охрестили як «російську», а насправді, згідно з моєю вірою та аргументами, є грузинською, як ви потім себе поведете? Чому ви дозволяєте собі таку риторику?, — заявив Мдінарадзе.

Нагадаємо, що мітинги в Тбілісі та інших містах країни проходять на тлі обговорення депутатами законопроєкту про іноземних агентів.

Силовики використовують проти громадян газові гранати та перцевий спрей, почалися жорсткі затримання, пише RusNews.

Paper Kartuli зазначає, що у дворі парламенту, коли звідти намагалися вийти грузинські депутати, проти маніфестантів, що зібралися, був застосований сльозогінний газ.

Раніше до місця проведення акції протесту пригнали водомети. Як повідомляє телеграм-канал Tbilisi life, на околицях парламенту помітили звукову гармату для розгону натовпу. За іншою інформацією, це можливо установка для глушення зв’язку.

Голосування щодо законопроекту про «іноземних агентів» було перенесено з 16 на 17 квітня.