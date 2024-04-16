​​Україна проситиме скликати Раду Україна-НАТО для постачання ППО

https://racurs.ua/ua/n194439-ukrayina-prosytyme-sklykaty-radu-ukrayina-nato-dlya-postachannya-ppo.html

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Володимир Зеленський відреагував на дискусії, пов’язані з тим, як США та інші західні союзники долучились до відбиття атаки Ірану на Ізраїль із використанням ракет і дронів.

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У вечірньому зверненні до українців 16 квітня він підкреслив, що в усіх випадках ідеться про однаково цінні людські життя, які повинні «захищати на одному рівні від терору».

Тому Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Про це у зверненні оголосив президент, але не уточнив подробиць.

Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, — різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові «шахеди» та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет, — сказав Зеленський

Країни НАТО не збиватимуть російські ракети над Україною, як вони збивали іранські ракети над Ізраїлем. Про це заявив 15 квітня радник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами це «різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз».

Він також нагадав, що президент Джо Байден від початку війни в Україні дав зрозуміти, що США не мають наміру до неї залучатися «в бойовій ролі».