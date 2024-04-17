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Ракурс
У мережі опублікували перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян у Чернігові

У мережі опублікували перші хвилини після ракетної атаки росіян у Чернігові (ВІДЕО)

17 кві 2024, 14:39
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Поліція показала відео перших хвилин після російського удару у Чернігові уранці 17 квітня.


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Кадри зняла бодікамера правоохоронця, який прибув на місце.

Перші хвилини після ракетної атаки росіян показали й медики — під удар потрапила одна з лікарень Чернігова.

Наразі внаслідок атаки по місту вже 11 загиблих. 51 людина постраждала, з них 40 госпіталізовано.

Джерело: Ракурс


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