В сети опубликовали первые минуты после ракетной атаки рф по Чернигову

https://racurs.ua/n194459-v-seti-opublikovali-pervye-minuty-posle-raketnoy-ataki-rf-po-chernigovu-video.html

Ракурс

Поліція показала відео перших хвилин після російського удару у Чернігові уранці 17 квітня.

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Кадри зняла бодікамера правоохоронця, який прибув на місце.

Перші хвилини після ракетної атаки росіян показали й медики — під удар потрапила одна з лікарень Чернігова.

Наразі внаслідок атаки по місту вже 11 загиблих. 51 людина постраждала, з них 40 госпіталізовано.