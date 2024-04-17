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Ракурс
В сети опубликовали первые минуты после ракетной атаки рф по Чернигову

В сети опубликовали первые минуты после ракетной атаки рф по Чернигову (ВИДЕО)

17 апр 2024, 14:39
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Поліція показала відео перших хвилин після російського удару у Чернігові уранці 17 квітня.


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Кадри зняла бодікамера правоохоронця, який прибув на місце.

Перші хвилини після ракетної атаки росіян показали й медики — під удар потрапила одна з лікарень Чернігова.

Наразі внаслідок атаки по місту вже 11 загиблих. 51 людина постраждала, з них 40 госпіталізовано.

Источник: Ракурс


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