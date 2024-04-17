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Ракурс
Джо Байден, фото: NARA & DVIDS

Байден обещает быстро подписать законопроект о помощи Украине

17 апр 2024, 22:33
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Президент США Джо Байден обіцяє підписати законопроекти допомогу Україні та союзникам, якщо їх підтримає Палата представників Конгресу США.


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Про це йдеться у заяві Байдена, текст якої сьогодні, 17 квітня, оприлюднений на сайті Білого дому.

Я рішуче підтримую цей пакет для отримання критично важливої підтримки Ізраїлю та України, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, — зазначив Байден.

Він наголосив, що Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна — з постійними бомбардуваннями з боку рф, котрі різко посилилися за останній місяць.

Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати. Я негайно підпишу його як закон, щоб надіслати сигнал світові: Ми стоїмо з нашими друзями і не дозволимо Ірану чи росії досягти успіху, — наголосив президент США.

Источник: Ракурс


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