Байден обещает быстро подписать законопроект о помощи Украине

Джо Байден, фото: NARA & DVIDS

https://racurs.ua/n194474-bayden-obeschaet-bystro-podpisat-zakonoproekt-o-pomoschi-ukraine.html

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Президент США Джо Байден обіцяє підписати законопроекти допомогу Україні та союзникам, якщо їх підтримає Палата представників Конгресу США.

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Про це йдеться у заяві Байдена, текст якої сьогодні, 17 квітня, оприлюднений на сайті Білого дому.

Я рішуче підтримую цей пакет для отримання критично важливої підтримки Ізраїлю та України, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, — зазначив Байден.

Він наголосив, що Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна — з постійними бомбардуваннями з боку рф, котрі різко посилилися за останній місяць.