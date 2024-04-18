Оккупанты пытались атаковать объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье. Фото:

https://racurs.ua/n194478-shahedy-pytalis-razrushit-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-v-prikarpate.html

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Армія російської федерації намагалася вдарити по об'єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

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На Прикарпатті вранці 18 квітня фіксувалися ударні дрони типу «Шахед», ціллю яких були ці об'єкти. Українські військові знешкодили всі повітряні цілі. Про це голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила в Telegram.

На щастя, ніхто не постраждав, але падіння уламків збитих БПЛА спричинили пожежі. На місці працюють відповідні служби. В обласній військовій адміністрації запевняють, що ситуація контрольована.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 18 квітня завдали ракетного удару по місту Селидове в Донецькій області. Було зафіксоване влучання чотирьох ракет. Загинула цивільна, пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки.

А чотири російські БПЛА влучили в одному з сіл Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області.