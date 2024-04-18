Агентов рф задержали в Германии.

https://racurs.ua/n194484-agenty-rf-v-germanii-planirovali-sorvat-voennuu-pomosch-ukraine-spiegel.html

Ракурс

Російських агентів затримали на території Німеччини — зловмисники планували зірвати військову допомогу Україні.

.

У Баварії викрили двох ворожих агентів, які вели спостереження за базами США на території Німеччини. Вони планували диверсії на військово-транспортних шляхах за замовленням спецслужба країни-агресора. Підозрюваних вже затримали у Байройті. Про це повідомило видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела у генпрокуратурі ФРГ.

Головним підозрюваним вважається 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії, який з жовтня минулого року спілкувався з кураторами російських спецслужб щодо диверсій у Німеччині. Він погодився на замовлення Кремля в Німеччині підпалювати та підривати об'єкти військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об'єктів.

Спільником Дітера вважають 37-річного Александер Й., теж російсько-німецького походження, якого федеральна прокуратура звинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

Терористів цікавили транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було підірвати німецьку підтримку України. Зокрема, затримані шпигували за одним із об'єктів у Графенвері в Баварії. Саме там розташований важливий військовий полігон, де американська армія тренує українських військових, наприклад, на танках Abrams.

З’ясувалося, що Дітер у між 2014 і 2016 роками він належав до бойовиків фейкової Донецької народної республіки, яку в Німеччині визнано терористичною організацією. Обоє затриманих вже постали перед суддями Федерального суду. Обох взяли під варту.

Нагадаємо, у 2023 році Служба безпеки України викрила 47 російських агентурних мереж, а з початку цього року — ще 11. Також цьогоріч спецслужба відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради.

Джерело: Der Spiegel