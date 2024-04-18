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Ракурс
Генштаб показал видео пусков ракет на россиян в Джанкое

Генштаб показал видео пусков ракет на россиян в Джанкое

18 апр 2024, 15:58
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Генштаб показав відео пусків ракет на росіян у Джанкої.


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Тоді у ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

В результаті, у ворога «відмінусовано» чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.

Источник: Ракурс


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