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Генштаб показал видео пусков ракет на россиян в Джанкое
Генштаб показал видео пусков ракет на россиян в Джанкоеhttps://racurs.ua/n194492-genshtab-pokazal-video-puskov-raket-na-rossiyan-v-djankoe.htmlРакурс
Генштаб показав відео пусків ракет на росіян у Джанкої.
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Тоді у ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
В результаті, у ворога «відмінусовано» чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».
Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.
Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.