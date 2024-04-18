Новые санкции против Москвы требуют Бельгия и Чехия - рф подозревают в покупке политиков и СМИ

https://racurs.ua/n194494-novye-sankcii-protiv-moskvy-trebuut-belgiya-i-chehiya-rf-podozrevaut-v-pokupke-politikov-i-smi.html

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У Європі збагнули, наскільки токсичною є росія і все з нею пов’язане. Цими днями фонтанує скандал, пов’язаний з підкупом європейських політиків та журналістів. Купувала їх, звісно, рф.

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Брюссель і Прага 17 квітня закликали запровадити окремі санкції Євросоюзу щодо росії за її ймовірне втручання в вибори в Європарламент, які відбудуться в червні.

Лист з таким закликом прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо надіслали керівництву ЄС, ЄП та ЄК.

У листі Де Кроо, бельгійсього прем'єра, йдеться, що у Брюсселя і Праги є серйозні підстави стверджувати, що Москва активно намагається вплинути на майбутні загальноєвропейські вибори і зміцнити проросійську позицію в новому Європейському парламенті.

Прем'єр-міністри запропонували з’ясувати, чи мають Європейська прокуратура і Європейське бюро з боротьби з шахрайством достатні повноваження для судового переслідування російського втручання. У разі, якщо ні, Брюссель і Прага закликають розширити їхні мандати.

Чому саме ці дві країни?

Де Кроо повідомив, що Бельгія почала кримінальне розслідування спроби ймовірного втручання росії у вибори. Бельгійська розвідка підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів. Розслідування встановило, що до членів ЄП зверталися та пропонували гроші за просування російської пропаганди.

Утім, за його словами, підкуп готівкою відбувався не на території Бельгії, а здебільшого на території Чехії.

Цілі Москви чіткі: допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції.

Першою викрила мережу російського впливу в ЄС Чехія. На чолі мережі, за даними чеської влади, стояв колишній нардеп України Віктор Медведчук

Для проведення «операцій» Медведчук використовував зареєстрований в Чехії влітку 2023 року портал новин Voice of Europe. Сайт платив журналістам в багатьох країнах Європейського Союзу та приховано підтримував окремих кандидатам на виборах до ЄП в обмін на просування останніми гасел рф.

За інформацією чеського видання Denik N і німецького журналу Der Spiegel, сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні, а декому з них за це платили суми, що в окремих випадках покривають витрати на їхню передвиборну кампанію.

Виплати отримували політики з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів. Йшлося також про причетність німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини».

Німецький кейс

Одночасно Максиміліана Кра з «Альтернативи для Німеччини» допитувала ФБР щодо «сумнівних платежів» з Росії. Німецькі ЗМІ написали, що у справі «замішаний» колишній нардеп України «з орбіти» Медведчука Олег Волошин — він має підозру у держзраді.

Кра є лідером списку «АдН» на виборах до Європарламенту.

Його допит у ФБР відбувся під час візиту до Нью-Йорка в грудні 2023 року. Йшлося про сумнівні платежі із близьких Кремлю джерел. Цей політик підтвердив Spiegel та ZDF факт допиту в США.

Американські спецслужби мали повідомлення з чату між Кра та Волошиним, який раніше очолював службу міжнародного співробітництва на телеканалі «112» Віктора Медведчука.

Ймовірно, ФБР побачило це повідомлення, коли перевіряло мобільний телефон Волошина під час однієї з його поїздок. Сам він повідомляв, що влітку 2021 року у Вашингтоні у нього забрали телефон та читали інформацію з нього.

У повідомленні Волошин пише Кра, що проблему з «компенсацією за технічні завдання» вирішили і з травня «все буде так, як було до лютого». Журналісти вважають, що «це формулювання дозволяє припустити, що Кра протягом тривалого часу міг таємно отримувати платежі».

Кра всі звинувачення відкидає. Він стверджує, що ніколи не отримував від Волошина «ні грошей, ні якихось інших компенсацій», а повідомлення в чаті або призначалося іншому користувачеві, або мало на увазі квиток на оперний бал у Дрездені, який оплатив Кра, а Волошин міг невдало висловитись через погане знання англійської мови. Сам Волошин не відреагував на запит журналістів.